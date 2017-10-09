Лже-эмигранты похитили у хабаровских пенсионеров около двух миллионов

Хабаровчане похитили у двоих пенсионеров около миллиона рублей, прикинувшись эмигрантами, у которых нет средств на существование. Злоумышленников приговорили к трём годам заключения условно.

В Индустриальном районе 28-летний обвиняемый случайно встретил пенсионера и представился ему предпринимателем из Республики Молдова. Он пожаловался, что без российского паспорта не может получить денежный перевод от земляков и попросил, чтобы пожилой мужчина позволил воспользоваться для этих целей своими сберегательными книжками. При этом фигурант настоял, чтобы пенсионер снял со своих счетов все деньги.

Пожилой хабаровчанин обналичил порядка 1 миллиона 600 тысяч рублей. Злоумышленник попросил эти деньги в долг на несколько дней. В качестве залога он оставил свёрток с купюрами, похожими на доллары США и евро. Дома, приглядевшись к банкнотам, 74-летний мужчина понял, что стал жертвой мошенника.

Похищенные у горожанина деньги фигурант потратил на собственные нужды.

Второго пенсионера мошенник «обработал» вместе с 34-летним подельником, ранее судимым за мошенничества. Как и в первом случае, жертвой сообщников стал случайно встреченный ими прохожий. Они пригласили 77-летнего мужчину в салон автомобиля и представились выходцами с Украины. Злоумышленники под предлогом решения срочных финансовых проблем уговорили потерпевшего дать взаймы имевшиеся у пенсионера сбережения — 400 тысяч рублей. Получив деньги, подельники скрылись.