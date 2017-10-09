Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Как Кадыров преподнес Путину «лучший подарок» на день рождения
Британка чуть не умерла из-за ошибки медперсонала
Эксперты: серия отставок губернаторов связана с конфликтом элит
«После выборов его не оставят»: источник РБК о Тулееве
Дочь Меладзе удивила всех роскошной свадьбой в Марокко (фото)
ФСБ России: организатор терактов Доку Умаров умер от отравления Источники в спецслужбах назвали причины смерти главаря террористов
Джулия Робертс повторила свои главные роли в 10-минутном ролике
Полина Максимова сменила образ ради роли: первые фото со съемок
Китайцы купили еще одну знаменитую европейскую марку
Власти готовят новый «налог» на шины
Сеть возмущена откровенными кадрами 51-летней Штурм - СМИ
Идеальное тело: СМИ о 53-летней Макферсон в бикини
Момент убийства бизнесмена в центре Москвы попал на видео
Порошенко о драке в Раде: в голове не укладывается
Беременная Ковальчук восхитила фанатов фото в черном лифе - СМИ
Идеальное тело: СМИ о 53-летней Макферсон в бикини
"Это ужасная трагедия": глава "Газпрома" о смерти Сарсании
Путина с юбилеем поздравили 10 глав государств
Фоторепортажи
12184-й праздник пива «Октоберфест»
12Взрыв военных складов под Винницей
11:03 (мск), источник: Интерфакс

Роспотребнадзор назвал вероятные причины массового заболевания детей менингитом в Екатеринбурге

Екатеринбург. 9 октября. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Сотрудники Роспотребнадзора не обнаружили энтеровирус в пробах воды, взятых в одном из районов Екатеринбурге, где дети массово заболели менингитом, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

«Сотрудники Центрального Екатеринбургского филиала ФБУЗ “Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области” провели отбор проб воды на вирусологические показатели (энтеровирусы), результаты отрицательные», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, предположительными факторами передачи инфекции стали неудовлетворительные санитарно-гигиенические условия проживания, несоблюдение правил личной гигиены, отсутствие централизованных систем водоснабжения и канализации, употребление сырой воды из скважин в частных домах.

Читайте также
Число заболевших менингитом в Екатеринбурге увеличилось до 44

Отмечается, что в период с 15 сентября по 8 октября в цыганском поселке Верх-Исетского района было зарегистрировано 44 случая заболеваний детей и взрослых с предварительным диагнозом «вирусный менингит».

«Основной контингент заболевших — дети до 14 лет (32 человека). Заболевания протекают в легкой и средней степени тяжести», — сообщается в пресс-релизе.

Все заболевшие госпитализированы в городскую клиническую больницу N40.

«Окончательный диагноз “энтеровирусная инфекция” поставлен 26 заболевшим: 21 случай — менингиальная форма, 5 случаев — герпангина», — говорится в сообщении.

Сотрудники ведомства проводят эпидемиологическое расследование в цыганском поселке, а также в школе N41, где учатся заболевшие дети — классы закрыты на карантин.

Кроме того, проводятся подворные обходы для выявления заболевших. Также медики ежедневно проводят опросы и осмотры тех, кто контактировал с больными.

Как сообщалось, 6 октября в правоохранительные органы поступила информация о массовом заболевании детей, предположительно, менингитом в одном из районов Екатеринбурга. Было зарегистрировано 18 очагов заболеваемости. В частности, госпитализированы жители улиц Шекспира, Краснокамская, переулка Скоростной и ряда других.

Следственные органы начали доследственную проверку по данному факту. Специалисты отобрали пробы воды из подземных скважин частного жилого сектора микрорайона, в котором была зафиксирована вспышка заболеваемости.

Прокуратура в ходе проверки установит обстоятельства заболевания детей и взрослых, в том числе проверке подлежит качество питьевой воды, используемой в быту.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
«Ъ» узнал о планах Макрона приехать в Россию
Минтранс назвал дату прекращения работы «ВИМ-Авиа»
Сенатор заявил об угрозе «третьей мировой войны» из-за Трампа
Саудовская Аравия купит комплексы ПВО С-400 и автоматы АК-103
Возбуждено новое дело об убийстве пауэрлифтера в Хабаровске
Разработан новый ГОСТ на соль: исчезнет термин «поваренная»
Акунин дописал последнюю книгу про Эраста Фандорина
Спорт
В трех голах поучаствовал вратарь. Чем Акинфеев лучше Лунева Несмотря на уверенную игру вратаря «Зенита», еще перед началом нынешнего сбора национальной команды Станислав Черчесов признался, что номер один в России — Игорь Акинфеев
Авто
Что будет, если закурить на заправке (видео) На заправках курить нельзя – опасно. Но что делать с глупыми водителями, которые не следуют этому правилу? Смотрите видео из Болгарии
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Не для слабонервных: фильмы про пытки и казни Просим удалиться от экранов детей и беременных женщин: эти фильмы не для веселья и развлечения. Они заставляют задуматься, насколько хрупка жизнь человека — жизнь, которую так легко прервать самыми немыслимыми и безжалостными способами
Недвижимость
Петербуржцев массово обманывают с займами под залог жилья
Назван самый застраиваемый район Петербурга
Скидки на квартиры растут уже три года
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Леди
В моду наконец-то вошла женственность (фото) Модная карусель притормозила и двинулась в обратную сторону. Эстетика постсоветского пространства, треники и кроссовки постепенно вытесняются женственными вещами
Дети
Учитель признал, что является отцом детей Юлии Пересильд Режиссер впервые заговорил о личной жизни.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь