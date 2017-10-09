Роспотребнадзор назвал вероятные причины массового заболевания детей менингитом в Екатеринбурге

«Сотрудники Центрального Екатеринбургского филиала ФБУЗ “Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области” провели отбор проб воды на вирусологические показатели (энтеровирусы), результаты отрицательные», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, предположительными факторами передачи инфекции стали неудовлетворительные санитарно-гигиенические условия проживания, несоблюдение правил личной гигиены, отсутствие централизованных систем водоснабжения и канализации, употребление сырой воды из скважин в частных домах.

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Отмечается, что в период с 15 сентября по 8 октября в цыганском поселке Верх-Исетского района было зарегистрировано 44 случая заболеваний детей и взрослых с предварительным диагнозом «вирусный менингит».

«Основной контингент заболевших — дети до 14 лет (32 человека). Заболевания протекают в легкой и средней степени тяжести», — сообщается в пресс-релизе.

Все заболевшие госпитализированы в городскую клиническую больницу N40.

«Окончательный диагноз “энтеровирусная инфекция” поставлен 26 заболевшим: 21 случай — менингиальная форма, 5 случаев — герпангина», — говорится в сообщении.

Сотрудники ведомства проводят эпидемиологическое расследование в цыганском поселке, а также в школе N41, где учатся заболевшие дети — классы закрыты на карантин.

Кроме того, проводятся подворные обходы для выявления заболевших. Также медики ежедневно проводят опросы и осмотры тех, кто контактировал с больными.

Как сообщалось, 6 октября в правоохранительные органы поступила информация о массовом заболевании детей, предположительно, менингитом в одном из районов Екатеринбурга. Было зарегистрировано 18 очагов заболеваемости. В частности, госпитализированы жители улиц Шекспира, Краснокамская, переулка Скоростной и ряда других.

Следственные органы начали доследственную проверку по данному факту. Специалисты отобрали пробы воды из подземных скважин частного жилого сектора микрорайона, в котором была зафиксирована вспышка заболеваемости.