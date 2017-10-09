Украинец пойдет под суд за попытку подкупа таможенника на крымской границе

Источник: РИА "Новости"

Во время таможенного контроля в пункте пропуска «Армянск» сотрудник таможни обнаружил у украинца значительное превышение нормы ввоза товаров для личного пользования, которые тот перемещал через таможенную границу Евразийского экономического союза.

«Законные основания для перемещения товаров без уплаты таможенных пошлин, налогов отсутствовали. Инспектор таможни предложил мужчине уплатить установленные законодательством таможенные платежи», — рассказывают в Крымской таможне.

В ответ украинец решил дать таможеннику взятку в размере 100 долларов за «положительное» решение вопроса о ввозе товаров на территорию ЕАЭС. Предупредив мужчину об уголовной ответственности, инспектор таможенного поста проинформировал о намерениях гражданина отдел по противодействию коррупции.

«Факт покушения на дачу взятки был задокументирован. Деньги, переданные в качестве взятки, изъяты», — пояснили в Крымской таможне.