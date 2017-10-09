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15:19 (мск), источник: РИАЦ

В Волжском налоговый инспектор получила 7 лет колонии за взятку 300 тысяч рублей

Суд признал бывшего государственного инспектора отдела выездных проверок ИФНС России по г. Волжскому Волгоградской области Наталью Петросян виновной в получении взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ).

Источник: РИАЦ

Как рассказала РИАЦ старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Ольга Токарева, установлено, что в феврале 2017 года Петросян при посредничестве другого человека получила взятку от предпринимателей в размере 300 тысяч рублей за снижение штрафных санкций по поводу уклонения от уплаты НДФЛ и НДС.

Свою вину в суде подсудимая не признала. Волжский городской суд приговорил Петросян к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, со штрафом в размере десятикратной суммы взятки — 3 млн рублей, с лишением права занимать должности государственной гражданской службы, связанные с осуществлением функций представителя власти, а также с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций сроком на 4 года.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.

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