В Волжском налоговый инспектор получила 7 лет колонии за взятку 300 тысяч рублей

Источник: РИАЦ

Как рассказала РИАЦ старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Ольга Токарева, установлено, что в феврале 2017 года Петросян при посредничестве другого человека получила взятку от предпринимателей в размере 300 тысяч рублей за снижение штрафных санкций по поводу уклонения от уплаты НДФЛ и НДС.

Свою вину в суде подсудимая не признала. Волжский городской суд приговорил Петросян к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, со штрафом в размере десятикратной суммы взятки — 3 млн рублей, с лишением права занимать должности государственной гражданской службы, связанные с осуществлением функций представителя власти, а также с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций сроком на 4 года.