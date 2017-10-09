Пенсионер из Каменецкого района хранил дома раритетный пистолет Люгера

Случай произошел в начале октября. В агрогородке Рясна участковый инспектор милиции изъял у пенсионера пистолет «Борхард-Люгер Р08» (Parabellum) калибра 9 мм. По заключению экспертов, оружие пригодно для стрельбы. Также пожилой мужчина хранил дома целый арсенал патронов — 179 штук. Они подходят для стрельбы из пистолета Макарова, Стечкина, ТТ, автомата Калашникова, пулемета Дегтярева и другого нарезного оружия.
Каменецким районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 295 (незаконные действия в отношении огнестрельного оружия) УК. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.
Parabellum в 1900 году разработал австриец Георг Люгер, в честь которого пистолет и получил свое название.