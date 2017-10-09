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11:41 (мск), источник: Вести - Воронеж

В Воронеже пропала 27-летняя девушка

Юлию Якунину уже искали в 2015 году.

Источник: Вести - Воронеж

Юлия Якунина пропала из дома в Ленинском районе Воронежа в 8:00 пятницы, 6 октября. С тех пор 27-летняя девушка больше на связь не выходила, сообщили волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт».

Юлия ростом 160−165 см, полного телосложения, у неё русые волосы и голубые глаза. В день исчезновения была в сиреневой шапке, чёрной куртке, чёрной тунике, чёрных штанах и ботинках. С собой была маленькая спортивная чёрная сумка.

Поисковики предупреждают, что Юлия Якунина может находиться в любом городе.

Известно, что Юлию уже разыскивали зимой 2015 года. Тогда родственники девушки обещали 100 тыс. рублей тому, кто предоставит достоверную информацию о местонахождении Юлии. Информации о том, когда девушка нашлась и получил ли кто вознаграждение, в открытом доступе не было.

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