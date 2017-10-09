Заключенные тюрьмы № 13 пытались покончить с собой
В столичной тюрьме № 13 двое заключенных попытались покончить с собой. Таким образом они пытались показать свой протест.
В столичной тюрьме № 13 двое заключенных попытались покончить с собой. Таким образом они пытались показать свой протест.
Попытки свести счеты с жизни произошли по очереди. Руководство тюрьмы сначала вызвало скорую помощь для одного из мужчин, а затем для второго. О том каким образом они пытались покончить с собой не сообщается.
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