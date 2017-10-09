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11:57 (мск), источник: Восток Медиа

Приморцев пугают медведем, напавшим на человека

Жители края уверяют, что зверь сильно подрал сборщика шишек.

В социальных сетях и мобильных мессенджерах жители Приморья распространяют информацию о нападении медведя на шишкаря-кедролаза в Чугуевском районе. В сообщении говорится, что сборщик лесных богатств жив, но сильно ранен. Однако, как выяснило РИА «Восток-Медиа», в районную больницу с ранениями от медведя в последнее время никто не поступал.

Источником страшных новостей стал житель Чугуевского района Александр Лукашкин. Сегодня утром, 9 октября, он стал свидетелем разговора водителя скорой помощи и его коллеги. «Шофёр сказал, что у них срочный вызов — дескать в селе Заметное человека, который собирает шишки, подрали. Подрали, сказал, сильно, но живой. И уехал», — рассказал Александр корреспонденту «Восток-Медиа».

К слову, профессия предполагаемой жертвы — шишкарь-кедролаз — может быть не только опасной, но и весьма прибыльной, о чём уже сообщало «Восток-Медиа».

Впрочем, в администрации Чугуевского района ничего не слышали о нападении медведя на кого бы то ни было в пределах муниципального образования за последние сутки. Отсутствие таких сведение подтвердил журналисту агентства первый заместитель главы Чугуевского района Виктор Ковалёв.

Главный врач центральной районной больницы Михаил Раксин также отметил, что к ним с ранениями от крупных хищников никто не приезжал. Кроме того, сообщений о нападении хозяина леса не поступало и в единую диспетчерскую службу Чугуевского района. То же касается и приморского краевого департамента охотничьего надзора.

Ранее «Восток-Медиа» уже сообщало о подобных сетевых «пугалках» — так, в апреле этого года мессенджеры атаковали сообщения о «фонариках-убийцах». Неизвестный рассылал информацию про охотника на уток, который сам стал жертвой взрывного устройства, замаскированного под осветительный прибор. Тогда все ведомства также опровергли эту «утку».

Подобное произошло и с участием медведя. В июле 2015 года по Сети «гуляли» снимки, на которых хищник якобы напал на человека.

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