Екатеринбуржец ответит в суде за убийство своего щенка
Житель Екатеринбурга предстанет перед судом за то, что выбросил с балкона своего щенка и обокрал знакомую, сообщили в прокуратуре Свердловской области.
Житель Екатеринбурга предстанет перед судом за то, что выбросил с балкона своего щенка и обокрал знакомую, сообщили в прокуратуре Свердловской области.
По данным следствия, 12 мая он вышел на балкон своей квартиры на улице Новой и из хулиганских побуждений швырнул животное с третьего этажа. В результате щенок породы «алабай» погиб. Кроме того, в июле мужчина обокрал квартиру своей знакомой. Сейчас он находится под стражей. Свою вину мужчина не признает. Уголовное дело направлено в Октябрьский районный Екатеринбурга для рассмотрения по существу.
Согласно УК РФ, за жестокое обращение с животным фигуранту грозит год исправительных работ или ограничения свободы, а за кражу — до шести лет колонии.