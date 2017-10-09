Екатеринбуржец ответит в суде за убийство своего щенка

По данным следствия, 12 мая он вышел на балкон своей квартиры на улице Новой и из хулиганских побуждений швырнул животное с третьего этажа. В результате щенок породы «алабай» погиб. Кроме того, в июле мужчина обокрал квартиру своей знакомой. Сейчас он находится под стражей. Свою вину мужчина не признает. Уголовное дело направлено в Октябрьский районный Екатеринбурга для рассмотрения по существу.