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10:51 (мск), источник: ЕАН

Екатеринбуржец ответит в суде за убийство своего щенка

Житель Екатеринбурга предстанет перед судом за то, что выбросил с балкона своего щенка и обокрал знакомую, сообщили в прокуратуре Свердловской области.

По данным следствия, 12 мая он вышел на балкон своей квартиры на улице Новой и из хулиганских побуждений швырнул животное с третьего этажа. В результате щенок породы «алабай» погиб. Кроме того, в июле мужчина обокрал квартиру своей знакомой. Сейчас он находится под стражей. Свою вину мужчина не признает. Уголовное дело направлено в Октябрьский районный Екатеринбурга для рассмотрения по существу.

Согласно УК РФ, за жестокое обращение с животным фигуранту грозит год исправительных работ или ограничения свободы, а за кражу — до шести лет колонии.

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