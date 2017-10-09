В Воронежской области при пожаре в частном доме погиб 35-летний мужчина
Трагедия произошла в Грибановском районе.
Трагедия произошла в Грибановском районе.
При пожаре в частном доме в селе Нижний Карачан Грибановского района погиб 35-летний мужчина. ЧП случилось в 6:00 субботы, 7 октября. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили в Единой
Предположительно, мужчина отравился продуктами горения. Огонь повредил мебель и домашние вещи. На месте работал один пожарный расчет. Причины пожара устанавливаются.