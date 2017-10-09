Два пассажира врезавшегося в гараж автомобиля погибли в Нижнем Новгороде 9 октября
Два человека погибли и двое ранены в ДТП в Нижнем Новгороде 9 октября 2017 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.
Два человека погибли и двое ранены в ДТП в Нижнем Новгороде 9 октября 2017 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.
По предварительным данным, около часа ночи 30-летний водитель ВАЗ-21140 врезался в гараж, расположенный около дома № 52 на ул. Горной.
«Основной причиной ДТП стало отсутствие права управления транспортным средством у водителя. Кроме того, есть основания предполагать, что водитель на момент ДТП находился за рулём в состоянии опьянения», — отмечает УГИБДД.
Два пассажира (1986 и 1990 годов рождения) погибли на месте аварии. Сам предполагаемый виновник ДТП и ещё один пассажир (мужчина 1983 года рождения) госпитализированы с тяжёлыми травмами. На данный момент следователи ГУ МВД выясняют все обстоятельства ДТП.