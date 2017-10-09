Два пассажира врезавшегося в гараж автомобиля погибли в Нижнем Новгороде 9 октября

Источник: НИА-Нижний Новгород

По предварительным данным, около часа ночи 30-летний водитель ВАЗ-21140 врезался в гараж, расположенный около дома № 52 на ул. Горной.

«Основной причиной ДТП стало отсутствие права управления транспортным средством у водителя. Кроме того, есть основания предполагать, что водитель на момент ДТП находился за рулём в состоянии опьянения», — отмечает УГИБДД.