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11:15 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Два пассажира врезавшегося в гараж автомобиля погибли в Нижнем Новгороде 9 октября

Два человека погибли и двое ранены в ДТП в Нижнем Новгороде 9 октября 2017 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.

Источник: НИА-Нижний Новгород

По предварительным данным, около часа ночи 30-летний водитель ВАЗ-21140 врезался в гараж, расположенный около дома № 52 на ул. Горной.

«Основной причиной ДТП стало отсутствие права управления транспортным средством у водителя. Кроме того, есть основания предполагать, что водитель на момент ДТП находился за рулём в состоянии опьянения», — отмечает УГИБДД.

Два пассажира (1986 и 1990 годов рождения) погибли на месте аварии. Сам предполагаемый виновник ДТП и ещё один пассажир (мужчина 1983 года рождения) госпитализированы с тяжёлыми травмами. На данный момент следователи ГУ МВД выясняют все обстоятельства ДТП.

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