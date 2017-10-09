СК начал проверку по факту гибели двоих человек на пожаре в Баклашах Иркутской области

Следственным отделом по Шелеховскому району СУ СКР по Иркутской области начата доследственная проверка по факту обнаружения обгоревших тел двоих мужчин в подъезде многоквартирного жилого дома в селе Баклаши. Среди возможных причин возгорания дознаватели рассматривают поджог. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Иркутской области.

Напомним, пожар в многоквартирном жилом доме произошел в селе Баклаши Шелеховского района ночью 9 октября. В результате пожара, огнем жилой дом уничтожен полностью.

«Во втором подъезде следователями обнаружены и направлены на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти тела двух мужчин», — отметили в ведомстве.

Следователи проводят мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Назначена пожарно-техническая экспертиза, которая установит причины возгорания. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

Известно, что данный дом стоит в программе по переселению из ветхого и аварийного жилья, неоднократно в 2016 году его уже спасали от огня.