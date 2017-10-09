СК начал проверку по факту гибели двоих человек на пожаре в Баклашах Иркутской области
Предварительная причина пожара — поджог.
Предварительная причина пожара — поджог.
Следственным отделом по Шелеховскому району СУ СКР по Иркутской области начата доследственная проверка по факту обнаружения обгоревших тел двоих мужчин в подъезде многоквартирного жилого дома в селе Баклаши. Среди возможных причин возгорания дознаватели рассматривают поджог. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на
Напомним, пожар в многоквартирном жилом доме произошел в селе Баклаши Шелеховского района ночью 9 октября. В результате пожара, огнем жилой дом уничтожен полностью.
«Во втором подъезде следователями обнаружены и направлены на
Следователи проводят мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Назначена
Известно, что данный дом стоит в программе по переселению из ветхого и аварийного жилья, неоднократно в 2016 году его уже спасали от огня.
Следствие просит граждан, ставших свидетелями произошедшего, или обладающих информацией, полезной для следствия, обращаться в следственный отдел по Шелеховскому району СУ СКР по Иркутской области по телефону: 8 (39550) 4−12−63.