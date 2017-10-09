В ростовской колонии началась проверка после смерти заключенных
Управление ФСИН по Ростовской области проводит проверки в исправительной колонии № 2 по факту смерти двух заключенных и опубликованной в СМИ информации об избиении третьего.
Управление ФСИН по Ростовской области проводит проверки в исправительной колонии № 2 по факту смерти двух заключенных и опубликованной в СМИ информации об избиении третьего.
Как сообщает Интерфакс со ссылкой на представителя ведомства, в колонии был найдено тело осужденного с признаками суицида. Кроме того, в результате несчастного случая погиб еще один осужденный. Кроме того, идет проверка попавших в СМИ сведений об избиении осужденными третьего заключенного, который сейчас находится в больнице.
По информации ведомства, некоторые сотрудники ИК уже привлечены к дисциплинарной ответственности. Кроме того сообщается, что при выявлении нарушений возможно применение строгих мер вплоть до увольнения.