В ростовской колонии началась проверка после смерти заключенных

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на представителя ведомства, в колонии был найдено тело осужденного с признаками суицида. Кроме того, в результате несчастного случая погиб еще один осужденный. Кроме того, идет проверка попавших в СМИ сведений об избиении осужденными третьего заключенного, который сейчас находится в больнице.