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15:14 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Татарстане будут судить сотрудницу «Почты России», похитившую более 900 тысяч рублей

(Казань, 9 октября, «Татар-информ»). Прокуратура Апастовского районе утвердила обвинительное заключение по делу экс-начальницы цеха обработки и перевозки почты ФГУП «Почта России», сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Женщина обвиняется по статьям «Присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере» и «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере».

По данным следствия, с 1 ноября 2014 года по 10 февраля 2017 года она, пользуясь служебным положением, вносила ложные сведения в платежные документы по оплате ЖКХ, переводов, посылок, подписок и пенсионных начислений, таким образом присвоив свыше 613 тысяч рублей.

Затем, чтобы покрыть ущерб перед предстоящей ревизией, женщине, путем обмана, удалось завладеть инкассаторской сумкой, из которой она украла более 326 тысяч рублей.

В результате ФГУП «Почта России» был причинен ущерб на общую суму свыше 939 тысяч рублей.

Женщина полностью признала свою вину. Дело отправлено для рассмотрения в Апастовский районный суд.

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