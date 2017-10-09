В Анапе водитель мопеда сбил пенсионера и погиб
Пилоту было 28 лет.
Пилоту было 28 лет.
Краснодар. 9 октября — Новая Кубань. 66-летний пешеход получил травмы.
Авария произошла в курортном городе 6 октября.
Около 13:50 28-летний парень двигался на мопеде Honda по ул. Тургенева.
В это время откуда ни возьмись на проезжую часть выскочил пешеход. Мужчина переходил дорогу в неположенном месте. Пилот мопеда явно не ожидал его появления на дороге. Очевидно, водитель пытался предпринять все возможное, чтобы избежать столкновения, но не удалось.
После наезда на пешехода Honda перевернулся.
В отделе по пропаганде краевого УГИБДД ГУ МВД России уточнили, что водитель мопеда скончался.