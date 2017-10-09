В Анапе водитель мопеда сбил пенсионера и погиб

В это время откуда ни возьмись на проезжую часть выскочил пешеход. Мужчина переходил дорогу в неположенном месте. Пилот мопеда явно не ожидал его появления на дороге. Очевидно, водитель пытался предпринять все возможное, чтобы избежать столкновения, но не удалось.