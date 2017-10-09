Экс-участница «Дома-2» Полетаева согласилась отбывать срок в новой колонии под Омском
Омская звезда скандального телешоу пыталась обжаловать приговор, но потом отозвала свою апелляцию.
Омская звезда скандального телешоу пыталась обжаловать приговор, но потом отозвала свою апелляцию.
На сегодняшнее заседание Омского областного суда по поводу приговора четырём сообщникам крупного «обнальщика» Николая Трофимова пришёл только Андрей Хабаров — адвокат Антона Бабикова.
Как сообщает «Новый Омск», Константин Чумаров, Михаил Пуговкин и известная своим участием в телешоу «Дом-2» Анастасия Полетаева согласились с решением Куйбышевского районного суда.
Хотя в суде Полетаева плакала и твердила о своей невиновности, хотя и подавала после приговора апелляционную жалобу, но всё же отозвала апелляцию. Теперь девушке придётся провести полтора года в женской исправительной колонии № 5, которую открыли зимой в Морозовке на территории бывшей воспитательной колонии для несовершеннолетних.
Сыну гендиректора «Омскметаллооптторга» Бабикову не удалось доказать апелляционной инстанции свою невиновность. Судебная коллегия оставила приговор в силе, отправив молодого человека на 14 месяцев в колонию общего режима.
Напомним, что следствие называет четверых подсудимых сообщниками бывшего директора ресторана «Женатый француз» Николая Трофимова. Последний организовал группировку обналичников, которая за три года разбогатела на незаконных банковских операциях на 29 миллионов рублей.