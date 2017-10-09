Экс-участница «Дома-2» Полетаева согласилась отбывать срок в новой колонии под Омском

На сегодняшнее заседание Омского областного суда по поводу приговора четырём сообщникам крупного «обнальщика» Николая Трофимова пришёл только Андрей Хабаров — адвокат Антона Бабикова.

Как сообщает «Новый Омск», Константин Чумаров, Михаил Пуговкин и известная своим участием в телешоу «Дом-2» Анастасия Полетаева согласились с решением Куйбышевского районного суда.

Хотя в суде Полетаева плакала и твердила о своей невиновности, хотя и подавала после приговора апелляционную жалобу, но всё же отозвала апелляцию. Теперь девушке придётся провести полтора года в женской исправительной колонии № 5, которую открыли зимой в Морозовке на территории бывшей воспитательной колонии для несовершеннолетних.

Сыну гендиректора «Омскметаллооптторга» Бабикову не удалось доказать апелляционной инстанции свою невиновность. Судебная коллегия оставила приговор в силе, отправив молодого человека на 14 месяцев в колонию общего режима.