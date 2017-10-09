Мошенники предлагают омичам поверить или купить счётчики

Листовки, по форме напоминающие квитанции, с требованием заменить приборы учёта или поверить их, стали находить в своих ящиках жители всех округов. А в районе Телевизионного завода неизвестные представлялись сотрудниками газовой компании и предлагали приобрести счётчик за 5000 рублей. Несколько человек так и сделали, а позже в магазине обнаружили, что такой прибор стоит 1500.

На заметку:



Межповерочный интервал счетчика указан в паспорте прибора учета. Такая информация содержится и в квитанциях, но следить за этим должен только сам собственник. диспетчер контакт-центра «Омскгоргаза»:

— Наши сотрудники не ходят с подобными предложениями по домам и тем более не продают никаких приборов. Люди должны самостоятельно их приобретать в магазинах газового оборудования и затем подавать заявку в нашу службу на установку.