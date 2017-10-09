Мошенники предлагают омичам поверить или купить счётчики
Жильцов многоквартирных домов атаковали различные компании, упорно навязывающие свои услуги.
Жильцов многоквартирных домов атаковали различные компании, упорно навязывающие свои услуги.
Листовки, по форме напоминающие квитанции, с требованием заменить приборы учёта или поверить их, стали находить в своих ящиках жители всех округов. А в районе Телевизионного завода неизвестные представлялись сотрудниками газовой компании и предлагали приобрести счётчик за 5000 рублей. Несколько человек так и сделали, а позже в магазине обнаружили, что такой прибор стоит 1500.
На заметку:
Межповерочный интервал счетчика указан в паспорте прибора учета. Такая информация содержится и в квитанциях, но следить за этим должен только сам собственник. диспетчер
— Наши сотрудники не ходят с подобными предложениями по домам и тем более не продают никаких приборов. Люди должны самостоятельно их приобретать в магазинах газового оборудования и затем подавать заявку в нашу службу на установку.
Материал подготовлен омской редакцией газеты «Ва-банкЪ».