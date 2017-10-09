В районе Симферополя тушили загоревшуюся траву
Пострадавших нет.
Пострадавших нет.
Вдоль Московского шоссе (Симферопольский район) произошло возгорание сухой тровы и кустарников, передает
Огнеборцы оперативно прибыли на место ЧП и приступили к тушению пожара. Их работа была осложнена сильным задымлением и порывами ветра, которые достигали до 25 м/с.
В процессе ликвидации огня были привлечены дополнительные автоцистерны, а также сельхозтехника, которая осуществляла опашку территории для создания преграды на пути пожара.