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11:52 (мск), источник: АиФ Крым

В районе Симферополя тушили загоревшуюся траву

Пострадавших нет.

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Вдоль Московского шоссе (Симферопольский район) произошло возгорание сухой тровы и кустарников, передает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Крыму.

Огнеборцы оперативно прибыли на место ЧП и приступили к тушению пожара. Их работа была осложнена сильным задымлением и порывами ветра, которые достигали до 25 м/с.

В процессе ликвидации огня были привлечены дополнительные автоцистерны, а также сельхозтехника, которая осуществляла опашку территории для создания преграды на пути пожара.

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