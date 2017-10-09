В результате аварии в Волгоградской области 5 человек получили ранения
Серьезная авария произошла 8 октября в Калачевском районе Волгоградской области, сообщает ВДТВ со ссылкой на ГУ МВД по региону.
Серьезная авария произошла 8 октября в Калачевском районе Волгоградской области, сообщает ВДТВ со ссылкой на ГУ МВД по региону.
В 13:30 25-летний водитель автомашины «ВАЗ-11113» на автодороге «Волгоград — К. Шахтинский» со стороны
Затем автомашина «ВАЗ-11113» совершила столкновение по касательной с автомобилем «Шевроле Лачетти» под управлением 42-летнего водителя из Ростовской области.
В результате аварии загорелась автомашина «УАЗ». Водители «ВАЗа», «УАЗа», а также 42-летний, 48-летний и 43-летний пассажиры автомашины «УАЗ» доставлены в ГБУЗ Калачевская ЦРБ.