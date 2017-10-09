В результате аварии в Волгоградской области 5 человек получили ранения

В 13:30 25-летний водитель автомашины «ВАЗ-11113» на автодороге «Волгоград — К. Шахтинский» со стороны Ростова-на-Дону в направлении Волгограда на 104 километре выехал на полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулся с автомашиной «УАЗ» под управлением 41-летнего жителя Ростовской области.