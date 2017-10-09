В Шымкенте умерла мать шестерых детей, к которой летел самолёт санавиации
Врачи не смогли спасти молодую женщину.
Врачи не смогли спасти молодую женщину.
В областной клинической больнице Шымкента скончалась женщина, к которой летели профессора из Алматы. Информацию по телефону подтвердил главный врач Марат Пашимов.
У 30-летней Мереке Козкеновой осталось шестеро детей. Новорождённой дочке три недели.
В сентябре женщину в тяжёлом состоянии доставили из Туркестана. Ей поставили диагноз: сепсис, цирроз печени. Врачи более двух недель боролись за её жизнь.
Самолет санавиации Ан-28 упал, вылетев из алматинского аэропорта, 3 октября. На борту было 5 человек. Среди погибших два