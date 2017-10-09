В Шымкенте умерла мать шестерых детей, к которой летел самолёт санавиации

Источник: Informburo.kz

В областной клинической больнице Шымкента скончалась женщина, к которой летели профессора из Алматы. Информацию по телефону подтвердил главный врач Марат Пашимов.

У 30-летней Мереке Козкеновой осталось шестеро детей. Новорождённой дочке три недели.

В сентябре женщину в тяжёлом состоянии доставили из Туркестана. Ей поставили диагноз: сепсис, цирроз печени. Врачи более двух недель боролись за её жизнь.