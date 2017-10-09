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12:16 (мск), источник: Informburo.kz

В Шымкенте умерла мать шестерых детей, к которой летел самолёт санавиации

Врачи не смогли спасти молодую женщину.

Источник: Informburo.kz

В областной клинической больнице Шымкента скончалась женщина, к которой летели профессора из Алматы. Информацию по телефону подтвердил главный врач Марат Пашимов.

У 30-летней Мереке Козкеновой осталось шестеро детей. Новорождённой дочке три недели.

В сентябре женщину в тяжёлом состоянии доставили из Туркестана. Ей поставили диагноз: сепсис, цирроз печени. Врачи более двух недель боролись за её жизнь.

Самолет санавиации Ан-28 упал, вылетев из алматинского аэропорта, 3 октября. На борту было 5 человек. Среди погибших два врача-профессора — акушер гинеколог и реаниматолог. Они летели в Шымкент, чтобы осмотреть пациентку в тяжелом состоянии и проконсультировать местных врачей по поводу её лечения.

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