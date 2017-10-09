В Кинеле в незаконном пункте переработки металла резались ж/д цистерны.

В ходе профилактического обхода кинельские полицейские установили, что на улице Промышленной на систематической основе осуществляется переработка, резка, измельчение железнодорожных цистерн, и, в дальнейшем, сортировка и хранение полученного лома черного металла, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В результате дальнейшего разбирательства полицейские выяснили, что организация занимается переработкой и хранением лома, не имея на это лицензии.

С территории незаконного пункта переработки лома полицейские изъяли 27 тонн чёрного металла на общую сумму около 270 тысяч рублей, а так же семь резаков по металлу, 30 кислородных и 17 пропановых баллонов.