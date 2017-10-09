В Кинеле в незаконном пункте переработки металла резались ж/д цистерны
В Кинеле в незаконном пункте переработки металла резались ж/д цистерны.
В Кинеле в незаконном пункте переработки металла резались ж/д цистерны.
В ходе профилактического обхода кинельские полицейские установили, что на улице Промышленной на систематической основе осуществляется переработка, резка, измельчение железнодорожных цистерн, и, в дальнейшем, сортировка и хранение полученного лома черного металла, сообщает
В результате дальнейшего разбирательства полицейские выяснили, что организация занимается переработкой и хранением лома, не имея на это лицензии.
С территории незаконного пункта переработки лома полицейские изъяли 27 тонн чёрного металла на общую сумму около 270 тысяч рублей, а так же семь резаков по металлу, 30 кислородных и 17 пропановых баллонов.
В отношении юридического лица был составлен административный протокол по статье «Осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии)» КоАП РФ. Нарушителю грозит штраф от 40 тысяч до 50 тысяч рублей.