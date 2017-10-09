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12:04 (мск), источник: АиФ Самара

В Кинеле в незаконном пункте переработки металла резались ж/д цистерны

В Кинеле в незаконном пункте переработки металла резались ж/д цистерны.

В ходе профилактического обхода кинельские полицейские установили, что на улице Промышленной на систематической основе осуществляется переработка, резка, измельчение железнодорожных цистерн, и, в дальнейшем, сортировка и хранение полученного лома черного металла, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В результате дальнейшего разбирательства полицейские выяснили, что организация занимается переработкой и хранением лома, не имея на это лицензии.

С территории незаконного пункта переработки лома полицейские изъяли 27 тонн чёрного металла на общую сумму около 270 тысяч рублей, а так же семь резаков по металлу, 30 кислородных и 17 пропановых баллонов.

В отношении юридического лица был составлен административный протокол по статье «Осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии)» КоАП РФ. Нарушителю грозит штраф от 40 тысяч до 50 тысяч рублей.

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