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11:48 (мск), источник: Sputnik

В Узбекистане раскрыта афера по продаже асфальта

Задержанный предлагал приобрести две грузовые машины неучтенного асфальта общим весом более 55 тонн; за товар он просил 9 миллионов сумов.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 9 окт — Sputnik. Служба национальной безопасности пресекла попытку хищения и растраты государственных средств в Навоийской области, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

В органы СНБ с заявлением обратился частный предприниматель, который сообщил, что руководитель 216-автодороги Навоийского унитарного предприятия эксплуатации мостов 55-летний Шавкат Латипов предлагает ему приобрести две грузовые машины неучтенного асфальта общим весом более 55 тонн. За товар он попросил 9 миллионов сумов.

Оперативники силового ведомства совместно с сотрудниками Департамента при Генпрокуратуре провели спецоперацию по задержанию Латипова и причастных к его преступной деятельности лиц в момент передачи денежных средств.

«Во время спецоперации на территории предприятия, принадлежащего заявителю, был задержан с поличным посредник 35-летний Ойбек Нуридинов. Он привез на продажу первый из обещанных грузовиков с 29 тоннами асфальта. Дознание показало, что задержанный работает дорожным мастером 216-автодороги Навоийского унитарного предприятия эксплуатации мостов. Нуридинов с собой привез четверых рабочих данной организации для укладки асфальта, у него не было никаких документов, подтверждающих легальную продажу асфальта», — отметил представитель СНБ.

Позже задержанный сообщил, что привез товар по поручению руководителя 214-автодороги Навоийского унитарного предприятия эксплуатации мостов Журабека Хамдамова. За это тот обещал ему 500 тысяч сумов.

На основании показаний Нуридинова оперативники организовали контролируемую передачу денежных средств, в ходе которой с поличным был задержан Ж. Хамдамов. На допросе он сообщил, что на преступление его подговорили О. Нуридинов и Ш. Латипов. Последний был также задержан в момент получения причитавшихся ему 500 тысяч сумов.

По результатам проведенных мероприятий Департамент при Генпрокуратуре возбудил в отношении Ш. Латипова, Ж. Хамдамова и других должностных лиц Навоийского унитарного предприятия эксплуатации мостов дело по статье 167 (Хищение путем присвоения или растраты).

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