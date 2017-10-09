Суд приговорил женщину к 13 годам тюрьмы за убийство из-за 9 тысяч рублей в Приангарье

По данным следствия, женщина после совместного чаепития напала на знакомую и украла у нее 9,5 тысячи рублей, а также сотовый телефон. Потерпевшая скончалась через несколько дней в больнице. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

Обвиняемая признана виновной по ст. УК РФ «Разбой, совершенный с применением опасного для жизни и здоровья потерпевшей насилия и убийство, сопряженное с разбоем».

«Судом установлено, что в августе 2016 года осужденная пришла к потерпевшей и предложила ей купить варенье. После совместного чаепития она напала на женщину, жестоко избила ее и похитила 9,5 тысячи рублей, а также сотовый телефон», — сообщили в пресс-службе.

Следователи также установили, что днем ранее у другой женщины подсудимая похитила 5 тысяч рублей, а также тонометр за 1,4 тысячи рублей. Судом она признана виновной в краже.