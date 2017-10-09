Прокуратура взялась за позеленевшую воду в Нижнем Тагиле
Природоохранная прокуратура инициировала проверку по факту позеленевшей воды Черноисточинского водохранилища, сообщает
Природоохранная прокуратура инициировала проверку по факту позеленевшей воды Черноисточинского водохранилища, сообщает
По сообщениям СМИ о позеленевшем Черноисточинском водохранилище Нижнетагильская природоохранная прокуратура начала проверку. Специалисты взяли пробы воды для анализа.
В Нижнем Тагиле позеленел источник питьевой воды Ведомство добавляет, что ранее на ООО «Водоканал-НТ» было заведено уголовное дело в связи с систематическим сбросом сточных вод в Черноисточинское водохранилище, используемое как источник питьевой воды.
По результатам проверки были выявлены значительные превышения концентрации загрязняющих веществ. Предприятию назначили штраф в виде 135 тысяч рублей, а директору — в виде 25 тысяч рублей. Однако постановления не вступили в законную силу.
Прокуратура подавала заявление в суд с требованием запретить сбрасывать сточные воды в Черноисточинское водохранилище, так как это нарушает водное и санитарное законодательства. На данный момент расследование уголовного дела находится под контролем прокуратуры.