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12:09 (мск), источник: ЕАН

Прокуратура взялась за позеленевшую воду в Нижнем Тагиле

Природоохранная прокуратура инициировала проверку по факту позеленевшей воды Черноисточинского водохранилища, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По сообщениям СМИ о позеленевшем Черноисточинском водохранилище Нижнетагильская природоохранная прокуратура начала проверку. Специалисты взяли пробы воды для анализа.

В Нижнем Тагиле позеленел источник питьевой воды Ведомство добавляет, что ранее на ООО «Водоканал-НТ» было заведено уголовное дело в связи с систематическим сбросом сточных вод в Черноисточинское водохранилище, используемое как источник питьевой воды.

По результатам проверки были выявлены значительные превышения концентрации загрязняющих веществ. Предприятию назначили штраф в виде 135 тысяч рублей, а директору — в виде 25 тысяч рублей. Однако постановления не вступили в законную силу.

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Прокуратура подавала заявление в суд с требованием запретить сбрасывать сточные воды в Черноисточинское водохранилище, так как это нарушает водное и санитарное законодательства. На данный момент расследование уголовного дела находится под контролем прокуратуры.

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