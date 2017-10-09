Прокуратура взялась за позеленевшую воду в Нижнем Тагиле

По сообщениям СМИ о позеленевшем Черноисточинском водохранилище Нижнетагильская природоохранная прокуратура начала проверку. Специалисты взяли пробы воды для анализа.

В Нижнем Тагиле позеленел источник питьевой воды Ведомство добавляет, что ранее на ООО «Водоканал-НТ» было заведено уголовное дело в связи с систематическим сбросом сточных вод в Черноисточинское водохранилище, используемое как источник питьевой воды.

По результатам проверки были выявлены значительные превышения концентрации загрязняющих веществ. Предприятию назначили штраф в виде 135 тысяч рублей, а директору — в виде 25 тысяч рублей. Однако постановления не вступили в законную силу.

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