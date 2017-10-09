В Абинском районе нашли более 1 тыс. ящиков с поддельным алкоголем

Фигурантами уголовного дела стали шесть граждан Украины. По версии следствия, с апреля по 4 июля в частном доме в поселке Ахтырском они изготавливали вино для продажи. Алкоголь не отвечал требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.