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17:47 (мск), источник: ЮГА.ру

В Абинском районе нашли более 1 тыс. ящиков с поддельным алкоголем

В Абинском районе утвердили обвинительное заключение по уголовному делу о производстве, хранении и перевозке спиртосодержащей продукции.

Фигурантами уголовного дела стали шесть граждан Украины. По версии следствия, с апреля по 4 июля в частном доме в поселке Ахтырском они изготавливали вино для продажи. Алкоголь не отвечал требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Во время обыска изъяли более 1 тыс. ящиков в которых находилось свыше 10 т спиртосодержащей продукции с токсичными примесями. Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Абинский районный суд.

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