В Абинском районе нашли более 1 тыс. ящиков с поддельным алкоголем
В Абинском районе утвердили обвинительное заключение по уголовному делу о производстве, хранении и перевозке спиртосодержащей продукции.
В Абинском районе утвердили обвинительное заключение по уголовному делу о производстве, хранении и перевозке спиртосодержащей продукции.
Фигурантами уголовного дела стали шесть граждан Украины. По версии следствия, с апреля по 4 июля в частном доме в поселке Ахтырском они изготавливали вино для продажи. Алкоголь не отвечал требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, сообщает
Во время обыска изъяли более 1 тыс. ящиков в которых находилось свыше 10 т спиртосодержащей продукции с токсичными примесями. Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Абинский районный суд.