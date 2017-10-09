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12:15 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

Студентов из Колумбии и Эквадора задержали в Москве за запуск квадрокоптера

Полицейские задержали на ул. Новый Арбат восемь студентов из Колумбии и Эквадора, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.

Источник: Агентство «Москва»

«Утром 5 октября в полицию поступило сообщение о том, что неизвестные растянули флаг на ул. Новый Арбат и запустили квадрокоптер», — рассказал собеседник агентства.

Приехавшие на место полицейские установили, что дроны запустили в воздух пятеро студентов РУДН из Колумбии и трое эквадорских студентов.
Источник в правоохранительных органах

По словам задержанных, они запустили квадрокоптер и сфотогрофировались на фоне плаката сборной Колубии по футболу. На одного из студентов полиция составила протокол об административном правонарушении по ч.1 ст. 11.4 КоАП РФ («Нарушение правил использования воздушного пространства»). Протокол направят в Росстранснадзор, отметил источник.

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