Студентов из Колумбии и Эквадора задержали в Москве за запуск квадрокоптера

«Утром 5 октября в полицию поступило сообщение о том, что неизвестные растянули флаг на ул. Новый Арбат и запустили квадрокоптер», — рассказал собеседник агентства.

Приехавшие на место полицейские установили, что дроны запустили в воздух пятеро студентов РУДН из Колумбии и трое эквадорских студентов.

По словам задержанных, они запустили квадрокоптер и сфотогрофировались на фоне плаката сборной Колубии по футболу. На одного из студентов полиция составила протокол об административном правонарушении по ч.1 ст. 11.4 КоАП РФ («Нарушение правил использования воздушного пространства»). Протокол направят в Росстранснадзор, отметил источник.