Водителя, насмерть сбившего пешехода на трассе, ищут в Челябинской области

Сотрудники Госавтоинспекции в Челябинской области разыскивают водителя автомобиля, который совершил наезд на пешехода и скрылся, сообщают в региональном УГИБДД.

Аварию на 17-м километре автодороги Ситцево — Нижний Уфалей зафиксировали около 5 часов утра 7 октября. 32-летний пешеход от полученных травм скончался до приезда медиков.

«Лиц, обладающих какой либо информацией о данном водителе и автомобиле, а также очевидцев происшествия, просим сообщить об этом по телефону 256−16−84 (Дежурная часть УГИБДД по Челябинской области) или 02. Конфедициальность гарантируется», — обращаются к южноуральцам представители ведомства.