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12:41 (мск), источник: АиФ Челябинск

Водителя, насмерть сбившего пешехода на трассе, ищут в Челябинской области

Авария произошла ранним утром на дороге Ситцево — Нижний Уфалей.

Сотрудники Госавтоинспекции в Челябинской области разыскивают водителя автомобиля, который совершил наезд на пешехода и скрылся, сообщают в региональном УГИБДД.

Аварию на 17-м километре автодороги Ситцево — Нижний Уфалей зафиксировали около 5 часов утра 7 октября. 32-летний пешеход от полученных травм скончался до приезда медиков.

«Лиц, обладающих какой либо информацией о данном водителе и автомобиле, а также очевидцев происшествия, просим сообщить об этом по телефону 256−16−84 (Дежурная часть УГИБДД по Челябинской области) или 02. Конфедициальность гарантируется», — обращаются к южноуральцам представители ведомства.

Напомним, ранее в Челябинске под колёсами иномарки погибла женщина, пересекавшая дорогу по пешеходному переходу.

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