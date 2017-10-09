В Ростове из-за пожара на рынке «Темерник» ввели режим ЧС
9 октября в Ростове состоялось внеочередное заседание комиссии по делам ГО и ЧС, посвященное пожару на рынке «Темерник», сообщает
9 октября в Ростове состоялось внеочередное заседание комиссии по делам ГО и ЧС, посвященное пожару на рынке «Темерник», сообщает
Чиновники сообщили, что с 22:00 8 октября на территории рынка действует режим ЧС. Кроме того, в зоне происшествия отключили электроснабжение. Роспотребнадзор в свою очередь произвел забор проб воздуха на прилегающей территории. Опасной концентрации вредных веществ не обнаружено.
Напомним, пожар на площади 6 тысяч кв. м разгорелся вечером 8 октября. Ликвидировать открытое горение удалось только 9 октября около 8:00.