В Ростове из-за пожара на рынке «Темерник» ввели режим ЧС

Чиновники сообщили, что с 22:00 8 октября на территории рынка действует режим ЧС. Кроме того, в зоне происшествия отключили электроснабжение. Роспотребнадзор в свою очередь произвел забор проб воздуха на прилегающей территории. Опасной концентрации вредных веществ не обнаружено.