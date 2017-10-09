В Чистополе из горящей пятиэтажки эвакуировались 25 человек

Накануне утром на единый номер вызова экстренных служб 112 поступила информация о том, что одной из квартир дома № 67 по улице Новосельская произошел пожар.

На место отправились пожарные ПСЧ № 67, службы горгаза, электросетей, полицейские, медики и дознаватель ОНД.

Прибывшие на место огнеборцы выяснили, что 25 жильцов дома, в том числе и жители горящей квартиры, самостоятельно эвакуировались. Подъезд и квартира оказались сильно задымлены.

Через три минуты пожарные справились с огнем. В результате пожара сгорела обшивка кухни, бытовая мебель и вещи, закоптились комнаты. Площадь горения составила шесть квадратных метров.