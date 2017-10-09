В Чистополе из горящей пятиэтажки эвакуировались 25 человек
(Казань, 9 октября, «Татар-информ»). В Чистопольской квартире в пятиэтажном доме произошел пожар, сообщили ИА «Татар-информ» в
(Казань, 9 октября, «Татар-информ»). В Чистопольской квартире в пятиэтажном доме произошел пожар, сообщили ИА «Татар-информ» в
Накануне утром на единый номер вызова экстренных служб 112 поступила информация о том, что одной из квартир дома № 67 по улице Новосельская произошел пожар.
На место отправились пожарные ПСЧ № 67, службы горгаза, электросетей, полицейские, медики и дознаватель ОНД.
Прибывшие на место огнеборцы выяснили, что 25 жильцов дома, в том числе и жители горящей квартиры, самостоятельно эвакуировались. Подъезд и квартира оказались сильно задымлены.
Через три минуты пожарные справились с огнем. В результате пожара сгорела обшивка кухни, бытовая мебель и вещи, закоптились комнаты. Площадь горения составила шесть квадратных метров.
Предварительная причина пожара — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов.