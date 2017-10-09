Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Украина скоро станет «хозяйкой НАТО»
5 вредных привычек, оказавшихся полезными
Летевший из Дубая самолет экстренно приземлился в Челябинске
Первая жена Трампа отказалась от должности, предложенной им
"Это ужасная трагедия": глава "Газпрома" о смерти Сарсании
ФСБ России: организатор терактов Доку Умаров умер от отравления Источники в спецслужбах назвали причины смерти главаря террористов
70-летний Джеймс Вудс объявил о завершении актерской карьеры
Миронова, Виторган, Гусева и другие на премьере фильма «Салют-7»
Найден самый абсурдный пешеходный переход России
Анатолий Чубайс представил чудо-мотоцикл
Жена Караченцова: Мы молимся и ищем деньги на химию
Жена Стаса Михайлова показала дочь на льду в школе
Момент убийства бизнесмена в центре Москвы попал на видео
Порошенко о драке в Раде: в голове не укладывается
«Не подчинились требованиям»: в Госдуме о казни россиян в Сирии
Брежнева пришла на свадьбу в прозрачном платье
В Крыму массово изымают землю
Девочка задолжала за капремонт 10 тысяч рублей
Фоторепортажи
18Ребятам о зайчатах
12Взрыв военных складов под Винницей
13:17 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Чистополе из горящей пятиэтажки эвакуировались 25 человек

(Казань, 9 октября, «Татар-информ»). В Чистопольской квартире в пятиэтажном доме произошел пожар, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Накануне утром на единый номер вызова экстренных служб 112 поступила информация о том, что одной из квартир дома № 67 по улице Новосельская произошел пожар.

На место отправились пожарные ПСЧ № 67, службы горгаза, электросетей, полицейские, медики и дознаватель ОНД.

Прибывшие на место огнеборцы выяснили, что 25 жильцов дома, в том числе и жители горящей квартиры, самостоятельно эвакуировались. Подъезд и квартира оказались сильно задымлены.

Через три минуты пожарные справились с огнем. В результате пожара сгорела обшивка кухни, бытовая мебель и вещи, закоптились комнаты. Площадь горения составила шесть квадратных метров.

Предварительная причина пожара — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Рустам Минниханов принимает участие в работе Российско-Норвежской комиссии по рыболовству
Генпрокурор Украины назвал заказчика убийства Вороненкова
Объявлен лауреат премии памяти Альфреда Нобеля по экономике
Путин разрешил иностранцам воевать в рядах армии РФ за границей
Россия объявила о покупке саудитами С-400 и автоматов АК-103
Возбуждено новое дело об убийстве пауэрлифтера в Хабаровске
Разработан новый ГОСТ на соль: исчезнет термин «поваренная»
Умер актер Жан Рошфор
Спорт
Российские гимнасты завоевали шесть медалей на ЧМ в Монреале Сборная России по спортивной гимнастике завершила первый чемпионат мира в рамках нового олимпийского цикла
Авто
Что будет, если закурить на заправке (видео) На заправках курить нельзя – опасно. Но что делать с глупыми водителями, которые не следуют этому правилу? Смотрите видео из Болгарии
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
70-летний Джеймс Вудс объявил о завершении актерской карьеры Звезда таких культовых лент, как «Однажды в Америке» и «Соломенные псы», больше не будет сниматься в кино
Недвижимость
В Петербурге удесятерят налог на имущество
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Назван самый застраиваемый район Петербурга
Эксперты оценили стоимость жилья Улюкаева
Леди
В моду наконец-то вошла женственность (фото) Модная карусель притормозила и двинулась в обратную сторону. Эстетика постсоветского пространства, треники и кроссовки постепенно вытесняются женственными вещами
Дети
Учитель признал, что является отцом детей Юлии Пересильд Режиссер впервые заговорил о личной жизни.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь