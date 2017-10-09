В Румынии произошло новое землетрясение
Повторные толчки зарегистрировали приборы румынских сейсмологов в понедельник утром.
Повторные толчки зарегистрировали приборы румынских сейсмологов в понедельник утром.
КИШИНЕВ, 9 окт — Sputnik. В Румынии в понедельник в уезде
Согласно данным Института физики земли Румынии, его магнитуда составила 2,4, а очаг залегал на глубине 2 километров.
Землетрясение произошло в 07.51.
Жители Молдовы его не ощутили, так как очаг находился близко к сербской границе.
В октябре в Румынии произошло 8 подземных толчков, а самый мощный из них зафиксирован в воскресенье, 8 октября, в уезде Вранча. Его магнитуда составила 4,2.