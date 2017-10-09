В Румынии произошло новое землетрясение

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 9 окт — Sputnik. В Румынии в понедельник в уезде Карас-Северин зафиксирован новый подземный толчок.

Согласно данным Института физики земли Румынии, его магнитуда составила 2,4, а очаг залегал на глубине 2 километров.

Землетрясение произошло в 07.51.

Жители Молдовы его не ощутили, так как очаг находился близко к сербской границе.