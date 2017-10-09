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12:43 (мск), источник: БЕЛТА

Спасатели в Брестской области ищут двух заблудившихся грибников

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатели ищут двух заблудившихся в лесах Бресткой области грибников, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Источник: БЕЛТА

Как уточнили в министерстве, спасатели 7 и 8 октября шесть раз выезжали на поиски заблудившихся людей. Четверо пропавших были найдены, в Ляховичском и Пинском районах продолжаются поиски двух заблудившихся вечером 8 октября мужчин.

Поздним вечером 7 октября поступило сообщение о пропавшем в лесу возле деревни Прибор Гомельского района пенсионере. В 02.45 следующего дня мужчина вышел на сигналы пожарной автоцистерны, в медицинской помощи не нуждался.

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Спасателей Бобруйского района 8 октября в 18.57 попросили о помощи в поиске мужчины, пропавшего в лесу у деревни Ступени. Днем он ушел в лес за грибами и заблудился. В 22.00 мужчина вышел из леса. Помощь медиков не понадобилась.

В тот же день в 20.25 в МЧС поступило сообщение о женщине, потерявшейся в лесном массиве около деревни Деревно Логойского района. Примерно через час она вышла из леса. Позже, в 23.24, лепельские спасатели обнаружили пенсионерку, потерявшуюся в лесу у деревни Слобода. В обоих случаях медицинская помощь не требовалась.

Для поисковых работ во всех случаях были задействованы сотрудники МВД и МЧС.

Министерство по чрезвычайным ситуациям напоминает о правилах безопасности. Не стоит отправляться в лес в одиночку, необходимо сообщить родственникам или знакомым о предполагаемом маршруте и времени возвращения, своевременно информировать, если планы изменились. Надевать следует удобную непромокаемую одежду и обувь, не рекомендуется отправляться в лес в камуфляже — лучше одеться во что-нибудь яркое. С собой должны быть телефон, вода, лекарства, нож и спички. Также стоит изучить основные правила ориентирования в лесу.

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