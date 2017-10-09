Спасатели в Брестской области ищут двух заблудившихся грибников

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Как уточнили в министерстве, спасатели 7 и 8 октября шесть раз выезжали на поиски заблудившихся людей. Четверо пропавших были найдены, в Ляховичском и Пинском районах продолжаются поиски двух заблудившихся вечером 8 октября мужчин.

Поздним вечером 7 октября поступило сообщение о пропавшем в лесу возле деревни Прибор Гомельского района пенсионере. В 02.45 следующего дня мужчина вышел на сигналы пожарной автоцистерны, в медицинской помощи не нуждался.

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Спасателей Бобруйского района 8 октября в 18.57 попросили о помощи в поиске мужчины, пропавшего в лесу у деревни Ступени. Днем он ушел в лес за грибами и заблудился. В 22.00 мужчина вышел из леса. Помощь медиков не понадобилась.

В тот же день в 20.25 в МЧС поступило сообщение о женщине, потерявшейся в лесном массиве около деревни Деревно Логойского района. Примерно через час она вышла из леса. Позже, в 23.24, лепельские спасатели обнаружили пенсионерку, потерявшуюся в лесу у деревни Слобода. В обоих случаях медицинская помощь не требовалась.

Для поисковых работ во всех случаях были задействованы сотрудники МВД и МЧС.