Россельхознадзор выявил около 50 тонн санкционного сыра в Москве

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Управление Россельхознадзора по Москве выявило в столице около 50 тонн сыра, запрещенного к ввозу на территорию России. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«6 октября в ходе совместной проверки с Московско-Ярославской транспортной прокуратурой выявлен факт хранения продукции животного происхождения, запрещенной к ввозу на территорию России (сыр — происхождение Германия, Франция, Италия) общим весом около 50 тонн», — заявили в ведомстве.

Также в Россельхознадзоре уточнили, что управлением принято решение об изъятии запрещенной к ввозу продукции.