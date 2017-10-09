Россельхознадзор выявил около 50 тонн санкционного сыра в Москве
Управление Россельхознадзора по Москве выявило в столице около 50 тонн сыра, запрещенного к ввозу на территорию России.
Управление Россельхознадзора по Москве выявило в столице около 50 тонн сыра, запрещенного к ввозу на территорию России.
Управление Россельхознадзора по Москве выявило в столице около 50 тонн сыра, запрещенного к ввозу на территорию России. Об этом сообщается на сайте ведомства.
«6 октября в ходе совместной проверки с
Также в Россельхознадзоре уточнили, что управлением принято решение об изъятии запрещенной к ввозу продукции.
Ранее глава Минсельхоза Александр Ткачев сообщил, что через три года в России будет развито современное производство мягких и твердых сыров.