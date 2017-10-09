Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Украина скоро станет «хозяйкой НАТО»
5 вредных привычек, оказавшихся полезными
10 секретных проектов АвтоВАЗа: каким видели авто 2000-х в 1986-м
СМИ: российского заложника казнили в Сирии
Ходорковский, поздравляя Путина, пожелал ему отделить себя от РФ
Трамп: Трагедия в Пуэрто-Рико подпортила американский бюджет Президент США сделал ряд неоднозначных заявлений и закидал пуэрториканцев туалетной бумагой
70-летний Джеймс Вудс объявил о завершении актерской карьеры
Миронова, Виторган, Гусева и другие на премьере фильма «Салют-7»
Китайцы купили еще одну знаменитую европейскую марку
Власти готовят новый «налог» на шины
Будапешт просит Москву о союзе против Киева — СМИ
В Киеве разгромили мемориал Небесной Сотне – кадры
Порошенко поднял стаж для выхода на пенсию на 20 лет
Поезд Москва — Париж остановили в Польше
«Не подчинились требованиям»: в Госдуме о казни россиян в Сирии
Брежнева пришла на свадьбу в прозрачном платье
Минобороны поможет жильем военным-иностранцам
Ипотечные ставки снизились до нового рекорда
Фоторепортажи
18Ребятам о зайчатах
12Взрыв военных складов под Винницей
13:29 (мск), источник: Газета.Ру

Россельхознадзор выявил около 50 тонн санкционного сыра в Москве

Управление Россельхознадзора по Москве выявило в столице около 50 тонн сыра, запрещенного к ввозу на территорию России.

6
фотографий
6
фотографий

Управление Россельхознадзора по Москве выявило в столице около 50 тонн сыра, запрещенного к ввозу на территорию России. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«6 октября в ходе совместной проверки с Московско-Ярославской транспортной прокуратурой выявлен факт хранения продукции животного происхождения, запрещенной к ввозу на территорию России (сыр — происхождение Германия, Франция, Италия) общим весом около 50 тонн», — заявили в ведомстве.

Также в Россельхознадзоре уточнили, что управлением принято решение об изъятии запрещенной к ввозу продукции.

Ранее глава Минсельхоза Александр Ткачев сообщил, что через три года в России будет развито современное производство мягких и твердых сыров.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Генпрокурор Украины назвал заказчика убийства Вороненкова
Объявлен лауреат премии памяти Альфреда Нобеля по экономике
Путин разрешил иностранцам воевать в рядах армии РФ за границей
Россия объявила о покупке саудитами С-400 и автоматов АК-103
Возбуждено новое дело об убийстве пауэрлифтера в Хабаровске
Разработан новый ГОСТ на соль: исчезнет термин «поваренная»
Умер актер Жан Рошфор
Спорт
Российские гимнасты завоевали шесть медалей на ЧМ в Монреале Сборная России по спортивной гимнастике завершила первый чемпионат мира в рамках нового олимпийского цикла
Авто
Что будет, если закурить на заправке (видео) На заправках курить нельзя – опасно. Но что делать с глупыми водителями, которые не следуют этому правилу? Смотрите видео из Болгарии
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
70-летний Джеймс Вудс объявил о завершении актерской карьеры Звезда таких культовых лент, как «Однажды в Америке» и «Соломенные псы», больше не будет сниматься в кино
Недвижимость
Как правильно подготовить дачу к зиме
Скидки на квартиры растут уже три года
Власти назвали стоимость программы реновации
Дачников заставят оплачивать счета вовремя
Леди
В моду наконец-то вошла женственность (фото) Модная карусель притормозила и двинулась в обратную сторону. Эстетика постсоветского пространства, треники и кроссовки постепенно вытесняются женственными вещами
Дети
Учитель признал, что является отцом детей Юлии Пересильд Режиссер впервые заговорил о личной жизни.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь