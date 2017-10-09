В Краснодаре из-за поломки трамвая сотни людей скопились на остановках общественного транспорта

Краснодар. 9 окт. — Новая Кубань. В социальных сетях появились фотографии с остановки трамвая на пересечении улиц Солнечной и Московской (конечная таких маршрутов, как № 5, № 8). На снимках видно, как транспорт ожидают около сотни людей. Как выяснилось, задержка в движении трамваев произошла из-за поломки одного из них на улице Коммунаров.