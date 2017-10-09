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12:28 (мск), источник: Новая Кубань

В Краснодаре из-за поломки трамвая сотни людей скопились на остановках общественного транспорта

Электротранспорт сломался в час пик на улице Коммунаров.

Краснодар. 9 окт. — Новая Кубань. В социальных сетях появились фотографии с остановки трамвая на пересечении улиц Солнечной и Московской (конечная таких маршрутов, как № 5, № 8). На снимках видно, как транспорт ожидают около сотни людей. Как выяснилось, задержка в движении трамваев произошла из-за поломки одного из них на улице Коммунаров.

Как прокомментировали в пресс-службе МУП «КТТУ», инцидент произошел около 8 часов утра на перекрестке Коммунаров/Гаврилова. Вагон был отбуксирован на кольцо на улице 40 лет Победы в течение 15 минут. После устранения ЧП движение общественного транспорта было восстановлено.

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