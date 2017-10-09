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12:36 (мск), источник: РИА Новости

Генпрокурор Украины назвал заказчика убийства Вороненкова

КИЕВ, 9 окт — РИА Новости. Убийство экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова заказал бывший гражданский муж вдовы парламентария Владимир Тюрин, заявил генпрокурор Украины.

Источник: РИА Новости

Следствие также установило организаторов и исполнителей преступления.

Вороненкова убили 23 марта в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из украинских спецслужб, ранил убийцу, который позднее скончался в больнице. По версии следствия, убийцей депутата стал украинец Павел Паршов. Он воевал на стороне силовиков в добровольческом батальоне «Донбасс», при нем нашли документы действующего бойца Национальной гвардии.

Источник: Reuters

В июне прокуратура сообщила о задержании в Днепропетровской области активиста «Правого сектора» * Ярослава Тарасенко, который, по версии следствия, был соучастником преступления.

* Экстремистская организация, запрещенная на территории России.

Украина фактически раскрыла убийство Вороненкова
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5 сентября© Ньюстюб
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