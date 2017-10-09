Генпрокурор Украины назвал заказчика убийства Вороненкова
КИЕВ, 9 окт — РИА Новости. Убийство
КИЕВ, 9 окт — РИА Новости. Убийство
Следствие также установило организаторов и исполнителей преступления.
Вороненкова убили 23 марта в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из украинских спецслужб, ранил убийцу, который позднее скончался в больнице. По версии следствия, убийцей депутата стал украинец Павел Паршов. Он воевал на стороне силовиков в добровольческом батальоне «Донбасс», при нем нашли документы действующего бойца Национальной гвардии.
В июне прокуратура сообщила о задержании в Днепропетровской области активиста «Правого сектора» * Ярослава Тарасенко, который, по версии следствия, был соучастником преступления.
* Экстремистская организация, запрещенная на территории России.