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13:01 (мск), источник: УралПолит.ру

​Саперы ОМОН и Росгвардии уничтожили авиабомбу в лесу Белоярского района

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 октября, ИА УралПолит.Ru. Взрывотехники екатеринбургского ОМОНа Росгвардии обезвредили авиационную бомбу.

«В дежурную часть отдела полиции поступила информация от 35-летнего жителя поселка Студенческий Белоярского района Свердловской области о том, что он обнаружил в лесном массиве предмет, похожий на боеприпас», — говорится в сообщении пресс-службы Уральского округа войск нацгвардии РФ.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники инженерно-технической группы ОМОНа управления Росгвардии по Свердловской области.

Специалисты осмотрели опасную находку и установили, что перед ними боевая авиабомба АВО-10, представляющая реальную опасность для людей.

Саперы ОМОН не стали ее передвигать, а уничтожили накладным зарядом на месте.

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