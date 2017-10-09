Саперы ОМОН и Росгвардии уничтожили авиабомбу в лесу Белоярского района
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 октября, ИА УралПолит.Ru. Взрывотехники екатеринбургского ОМОНа Росгвардии обезвредили авиационную бомбу.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 октября, ИА УралПолит.Ru. Взрывотехники екатеринбургского ОМОНа Росгвардии обезвредили авиационную бомбу.
«В дежурную часть отдела полиции поступила информация от 35-летнего жителя поселка Студенческий Белоярского района Свердловской области о том, что он обнаружил в лесном массиве предмет, похожий на боеприпас», — говорится в сообщении
На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники
Специалисты осмотрели опасную находку и установили, что перед ними боевая авиабомба АВО-10, представляющая реальную опасность для людей.
Саперы ОМОН не стали ее передвигать, а уничтожили накладным зарядом на месте.