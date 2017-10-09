Редкое спорткупе разбил «в хлам» пьяный автоугонщик в Новосибирске

«За рулем автомобиля находился 25-летний новосибирец, который, как выяснилось, угнал машину у своего знакомого после совместного распития спиртного, — сообщили в ГУ МВД по региону. — От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения мужчина отказался, в связи с чем на него был составлен административный протокол. Сейчас правонарушитель помещен в спецприемник. Также в отношении него возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Угон».

Автоэксперт, руководитель автомобильного сообщества ПЧГ Сергей Горяйнов рассказал VN.ru, что Mazda RX 8 — это типичное спортивное купе с очень мощным двигателем. «У мотора этой машины есть своя специфика, — говорит Сергей. — Он ходит всего 50 тысяч километров, а после необходим капитальный ремонт. Поэтому такие машины стоят сейчас в Новосибирске от 200 тысяч рублей без мотора. И от 300 тысяч — с родным мотором, но под капитальный ремонт. Если свежий год или авто модифицирован путем установки другого двигателя взамен родного, то цена может доходить до полумиллиона и выше. Кстати, на этом автомобиле легко попасть в аварию из-за того, что он заднеприводный, а от избытка мощности машина легко уходит в занос».