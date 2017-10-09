Редкое спорткупе разбил «в хлам» пьяный автоугонщик в Новосибирске
В ночь на 8 октября от дома по улице Селезнева был угнан автомобиль Mazda RX 8. Через полчаса злоумышленник за рулем иномарки совершил на улице Крылова ДТП, после чего был задержан.
В ночь на 8 октября от дома по улице Селезнева был угнан автомобиль Mazda RX 8. Через полчаса злоумышленник за рулем иномарки совершил на улице Крылова ДТП, после чего был задержан.
«За рулем автомобиля находился 25-летний новосибирец, который, как выяснилось, угнал машину у своего знакомого после совместного распития спиртного, — сообщили в ГУ МВД по региону. — От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения мужчина отказался, в связи с чем на него был составлен административный протокол. Сейчас правонарушитель помещен в спецприемник. Также в отношении него возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Угон».
Автоэксперт, руководитель автомобильного сообщества ПЧГ Сергей Горяйнов рассказал VN.ru, что Mazda RX 8 — это типичное спортивное купе с очень мощным двигателем. «У мотора этой машины есть своя специфика, — говорит Сергей. — Он ходит всего 50 тысяч километров, а после необходим капитальный ремонт. Поэтому такие машины стоят сейчас в Новосибирске от 200 тысяч рублей без мотора. И от 300 тысяч — с родным мотором, но под капитальный ремонт. Если свежий год или авто модифицирован путем установки другого двигателя взамен родного, то цена может доходить до полумиллиона и выше. Кстати, на этом автомобиле легко попасть в аварию
По словам автоэксперта, Mazda RX 8 в Новосибирске — единицы: «В большинстве случаев, те, кто следят за автожизнью нашего города, знают эти машины. Они не популярны как раз