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12:45 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

В Могилевском районе при пожаре погибли четыре человека

Ночью соседи сообщили спасателям о пожаре в жилом доме в деревне Вейно Могилевского района.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

К моменту приезда пожарных на улицу Кирпичную деревянный дом горел открытым пламенем. Все его жильцы погибли: 60-летняя хозяйка, ее 54-летний гражданский муж, а также 39-летний сын. Спасатели обнаружили на полу и четвертую жертву — мертвую неизвестную. Поиск тел был затруднен высокой температурой и плотным задымлением.

Вскоре после спасателей на место трагедии прибыли следователи и эксперты. Так как пожар случился ночью, использовали световую башню криминалистической лаборатории.

Официальный представитель управления Следственного комитета по Могилевской области Оксана Соленюк делится самой свежей информацией:

— Уже удалось установить личность неизвестной: это подруга сына хозяйки, местная жительница. Есть и первая версия причины возгорания — непотушенная сигарета на веранде. Назначены многочисленные экспертизы, в том числе пожарно-техническая.

Со слов соседей, погибшие характеризовались удовлетворительно, ни на каких учетах не состояли. Правда, ни один из обитателей дома не имел постоянной работы.

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