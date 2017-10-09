В Могилевском районе при пожаре погибли четыре человека

Источник: СБ - Беларусь сегодня

К моменту приезда пожарных на улицу Кирпичную деревянный дом горел открытым пламенем. Все его жильцы погибли: 60-летняя хозяйка, ее 54-летний гражданский муж, а также 39-летний сын. Спасатели обнаружили на полу и четвертую жертву — мертвую неизвестную. Поиск тел был затруднен высокой температурой и плотным задымлением.

Вскоре после спасателей на место трагедии прибыли следователи и эксперты. Так как пожар случился ночью, использовали световую башню криминалистической лаборатории.

Официальный представитель управления Следственного комитета по Могилевской области Оксана Соленюк делится самой свежей информацией:

— Уже удалось установить личность неизвестной: это подруга сына хозяйки, местная жительница. Есть и первая версия причины возгорания — непотушенная сигарета на веранде. Назначены многочисленные экспертизы, в том числе пожарно-техническая.