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13:23 (мск), источник: Nakanune.ru

В Свердловской области на железнодорожной станции сгорели 12 металлических боксов

В Екатеринбурге на железнодорожной станции «Электродепо’сгорели 12 металлических боксов для хранения рыбацких принадлежностей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

По предварительным данным, есть пострадавшие.

«В тушении пожара были задействованы 5 единиц техники, 20 человек личного состава. В 06.15 огонь локализован, в 06.49 открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 09.16 по местному времени», — сообщили в ведомстве.

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