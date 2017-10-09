В Свердловской области на железнодорожной станции сгорели 12 металлических боксов
В Екатеринбурге на железнодорожной станции «Электродепо’сгорели 12 металлических боксов для хранения рыбацких принадлежностей, сообщили Накануне.RU в
В Екатеринбурге на железнодорожной станции «Электродепо’сгорели 12 металлических боксов для хранения рыбацких принадлежностей, сообщили Накануне.RU в
По предварительным данным, есть пострадавшие.
«В тушении пожара были задействованы 5 единиц техники, 20 человек личного состава. В 06.15 огонь локализован, в 06.49 открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 09.16 по местному времени», — сообщили в ведомстве.