Жительница Озерска залезла на трубу после ссоры с парнем
Жительница Озерска (Челябинская область) залезла на трубу после ссоры с парнем. Ей понадобилась помощь спасателей.
Жительница Озерска (Челябинская область) залезла на трубу после ссоры с парнем. Ей понадобилась помощь спасателей.
8 октября почти в 9 часов вечера в службу спасения позвонила диспетчер службы «03» с сообщением, что на пролете трубы по улице Кыштымская сидит девушка и не может слезть.
На место вызова выехала дежурная смена спасателей и скорая помощь.
«Девушку обнаружили на трубе, на высоте примерно 15 метров. Увидев спасателей, она начала самостоятельно спускаться. Спасатели помогли девушке спуститься на землю и передали ее для осмотра медикам», — сообщили в
Госпитализация не потребовалась. Пострадавшая объяснила свой поступок расстроенными чувствами после ссоры с молодым человеком.