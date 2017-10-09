Жительница Озерска залезла на трубу после ссоры с парнем

8 октября почти в 9 часов вечера в службу спасения позвонила диспетчер службы «03» с сообщением, что на пролете трубы по улице Кыштымская сидит девушка и не может слезть.

На место вызова выехала дежурная смена спасателей и скорая помощь.

«Девушку обнаружили на трубе, на высоте примерно 15 метров. Увидев спасателей, она начала самостоятельно спускаться. Спасатели помогли девушке спуститься на землю и передали ее для осмотра медикам», — сообщили в пресс-службе поисково-спасательного отряда Озерска.