Приговор обвиняемому в покушении на Тимониченко вынесут 10 октября
Дудко вину не признает.
Дудко вину не признает.
В Екатеринбурге 10 октября вынесут приговор Олегу Дудко, обвиняемому в покушении на убийство генерала Бориса Тимониченко. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в
Покушение на
Ранее по делу был осужден подельник Дудко Игорь Казаков. В конце мая его отправили на 4,5 года в колонию строгого режима.
Олег Дудко свою вину отрицает по всем эпизодам (покушение и поджог иномарки). Он утверждает, что его оговорил Казаков, когда заключил досудебное соглашение со следствием. Сам Дудко, якобы, находился дома с семьей.