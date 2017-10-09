Приговор обвиняемому в покушении на Тимониченко вынесут 10 октября

Источник: УралИнформБюро

В Екатеринбурге 10 октября вынесут приговор Олегу Дудко, обвиняемому в покушении на убийство генерала Бориса Тимониченко. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе облсуда.

Покушение на экс-главу УВД Екатеринбурга Тимониченко было совершено 19 февраля 2016 года. По данным следствия, его бывший подчиненный Дудко зашел в подъезд дома на Родонитовой и выстрелил потерпевшему в голову. Генерала спасла экстренная операция.

Ранее по делу был осужден подельник Дудко Игорь Казаков. В конце мая его отправили на 4,5 года в колонию строгого режима.