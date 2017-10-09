В Закамске ВАЗ протаранил машину такси
8 октября поздно вечером в микрорайоне Старые водники столкнулись два легковых автомобиля. Пострадали шесть человек, один из водителей в тяжелом состоянии.
8 октября поздно вечером в микрорайоне Старые водники столкнулись два легковых автомобиля. Пострадали шесть человек, один из водителей в тяжелом состоянии.
По информации 59.ru, на улице Калинина столкнулись ВАЗ десятой модели и машина такси. Водитель «десятки» выехал на перекресток с улицей Капитанской и допустил столкновение с такси.
Серьезные травмы получил таксист, два его пассажира — девушка и молодой человек — получили травмы средней тяжести. В «десятке» пострадали три человека. Из машины они выбрались самостоятельно.
По факту случившегося идет проверка.