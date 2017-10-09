Антон Вахрин признал вину в убийстве

Вину признали и подельники Вахрина — Султонов и Гилев.



Преступление было совершено в ночь с 9 на 10 мая 2017 года в поселке Ветляны Добрянского района. По версии следствия, Антон Вахрин поссорился со своей знакомой, убил ее выстрелом из травматического пистолета и с помощью подельников пытался утопить тело. Спустя два дня Антона Вахрина задержали полицейские, суд водворил его в СИЗО. Процесс по делу проходит в Добрянском суде.



Господин Вахрин, по данным СПАРК, в разное время был совладельцем ООО «Стройэкспертиза», ООО «Зет», ООО «Маско», ООО «Старт», и ООО «Уралстройпуть». Сейчас компаний, которые были бы оформлены на господина Вахрина, по данным ресурса, нет.