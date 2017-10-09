Шесть граждан Узбекистана пропали после крупного пожара на рынке «Синдика» в Москве
После пожара на московском рынке «Синдика» пропали шесть человек.
После пожара на московском рынке «Синдика» пропали шесть человек.
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. После пожара на московском рынке «Синдика» пропали шесть человек. По имеющейся информации, пропавшие — граждане Узбекистана, они могли находиться в горящем здании, сообщает «Пятый канал».
Днем 8 октября появились первые сообщения о пожаре в строительном торговом центре «Синдика» в Одинцовском районе. Огонь моментально охватил несколько десятков тысяч квадратных метров. Из здания успешно эвакуировали несколько тысяч человек. Несколько человек пострадали.
Позже пожарным удалось ликвидировать открытое горение. Площадь возгорания составила 55 тысяч квадратных метров, рухнула часть кровли, обрушилась стена двухэтажного здания.