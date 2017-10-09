Шесть граждан Узбекистана пропали после крупного пожара на рынке «Синдика» в Москве

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. После пожара на московском рынке «Синдика» пропали шесть человек. По имеющейся информации, пропавшие — граждане Узбекистана, они могли находиться в горящем здании, сообщает «Пятый канал».

Днем 8 октября появились первые сообщения о пожаре в строительном торговом центре «Синдика» в Одинцовском районе. Огонь моментально охватил несколько десятков тысяч квадратных метров. Из здания успешно эвакуировали несколько тысяч человек. Несколько человек пострадали.