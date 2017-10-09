Рыбак случайно застрелил школьника в Иркутской области

Источник: IrkutskMedia.ru

Мужчина случайно застрелил школьника во время рыбалки в Приангарье. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Мужчине может грозить до 2 лет лишения свободы. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

Следователями установлено, что двое рыбаков и школьник приехали на реку для ловли рыбы.

«Когда рыбаки стали усаживаться в автомобиль для следования в сторону дома, ружье, находившееся в руках 34-летнего пассажира, выстрелило, в результате чего сын одного из мужчин получил огнестрельное ранение», — отметили в ведомстве.