Рыбак случайно застрелил школьника в Иркутской области
Возбуждено уголовное дело.
Возбуждено уголовное дело.
Мужчина случайно застрелил школьника во время рыбалки в Приангарье. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Мужчине может грозить до 2 лет лишения свободы. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в
Следователями установлено, что двое рыбаков и школьник приехали на реку для ловли рыбы.
«Когда рыбаки стали усаживаться в автомобиль для следования в сторону дома, ружье, находившееся в руках 34-летнего пассажира, выстрелило, в результате чего сын одного из мужчин получил огнестрельное ранение», — отметили в ведомстве.
В настоящее время в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.