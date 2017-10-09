В поселке Малиновка затопило дома и дороги

Из-за продолжающихся дождей первые этажи домов местных жителей стоят в воде. Справедливости и компенсации пострадавшие намерены добиваться в суде.

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Константин Морозов, корреспондент:

— Одна из улиц в поселке Малиновка Зеленоградского городского округа превратилась в настоящую Венецию. Правда, вместо гондолы здесь можно покататься вот на таких паллетах. Насос, который установила управляющая компания, не справляется. Затоплены сразу несколько домов и придомовых территорий.

Анжелика Парамонова метлой выгоняет со своего участка воду. На её лужайке вместо бадминтона можно играть в водное поло. Хозяйка небольшого коттеджа рассказывает, что при потопе погибло много цветов, пострадала техника и стройматериалы, находившиеся в гараже. Пришлось отключить котел, чтобы не случилось пожара.

Анжелика Парамонова, жительница поселка Малиновка:

— У меня нет насоса, чтобы откачать все это. Я уже 40 ведер воды вынесла.

Соседка по улице и по несчастью Ирина Сычугова из дома выходит с двумя парами обуви. В сапогах женщина во время потопа ходила и у себя на кухне. Во всех бедах Ирина Николаевна, как и большинство жителей улицы Прусской, винит управляющую компанию, которая, по ее мнению, не следит за эксплуатацией насоса, откачивающего воду.

Ирина Сычугова, жительница поселка Малиновка:

— Нужно деньги собрать до вторника, чтобы купить новый насос. Старый сломался. Как выяснилось, за первым насосом никто не следил. Мне сказали, что это единственное решение проблемы.

Подтоплены дома большинства жителей поселка. Как и улицу Прусскую дом Михаила Филимонова первый раз затопило 3 недели назад. Сейчас река Тростянка вновь вышла из берегов, вода затопила первые этажи ближайших к ней домов. Обращения в службу мелиорации и в местную администрацию, по словам мужчины, ни к чему не приводят.

Михаил Филимонов, житель поселка Малиновка:

— В мелиорации нам говорят, мол, понастроили домов и все спускаете ливневые воды. Я объясняю, что у нас центральная канализация, вся вода уходит, и нет ничего, что могло бы затопить. Такая ситуация происходит, когда Тростянка переполняется. Вода не уходит. Что-то блокирует воду, и она не уходит в залив.

Когда мы отправились к канализационной насосной станции, оказалась, что она не работает, шлюзы закрыты и завалены строительным мусором.

Вячеслав Андреев, житель поселка Малиновка:

— Тростянка впадает вот здесь, через эти шлюзы! Я вижу вот эти мешки! Заглушен шлюз, чтобы сбрасывать воду в залив! Работники мелиорации говорят о каком-то обводном канале. Но там тоже какие-то работы идут, и вода не уходит.