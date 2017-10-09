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13:27 (мск), источник: Tengrinews

Глава «СК-Фармация» арестован на два месяца

Глава «СК-Фармация» Максим Касаткин арестован на два месяца, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

16 сентября 2017 года суд № 2 Алматинского района Астаны санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении руководителя «СК-Фармация» Максима Касаткина.

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«Постановлением суда в отношении подозреваемого Касаткина М. Е. санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком до двух месяцев, до 15 ноября 2017 года», — сообщили Tengrinews.kz в пресс-службе суда Астаны.

Ранее стало известно, что 15 сентября этого года Максим Касаткин был задержан. В Минздраве сообщили, что ТОО «СК-Фармация» не обладает точными сведениями о причинах задержания руководителя организации и инкриминируемых ему обвинениях.

«На данный момент проводятся следственные мероприятия, касающиеся закупки лекарственных средств и изделий медицинского назначения, проведенных в 2015 году», — говорилось ранее в заявлении Минздрава РК.

Максим Касаткин стал председателем правления ТОО «СК-Фармация» в феврале 2017 года.

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Глава &quot;СК-Фармация&quot; арестован на два месяца
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