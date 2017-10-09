По факту нападения собак на ребенка в Копейске возбудили уголовное дело

СК возбудил дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью восьмилетнего мальчика в Копейске (Челябинская область) — ребенок остается в реанимации после нападения бойцовских собак, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Следствием установлено, что питбуль и стаффордширский терьер, напавшие 5 октября на мальчика, содержались во дворе частного дома без всякой привязи и удерживающих устройств. Псы бегали по двору и жилищу хозяев, как они оказались на улице, до сих пор выясняется.

«Хозяин животных был на момент их нападения на работе. Дело возбуждено по части 1 статьи 118 УК РФ — “Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности”. Ребенок остается в тяжелом состоянии в реанимации областной больницы», — рассказал руководитель СО по Копейску СУ СКР по Челябинской области Сергей Кистер.

Санкция статьи предусматривает условное лишение свободы, штраф, принудительные работы или полгода ареста. Также представители ребенка смогут попытаться взыскать имущественный и моральный вред через суд.

Напомним, псы атаковали школьника на улице Некрасова, когда он возвращался с маминой работы домой через частный сектор. Собаки терзали ребенка, пока их не отогнал проезжавший мимо автомобилист. У мальчика множественные скальпированные раны головы, сильно повреждено лицо, конечности и шея.