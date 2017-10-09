На объезде Краснокамска в ДТП погибла женщина
Сегодня, 9 октября, в 10:00 на объездной дороге столкнулись два легковых автомобиля. Погибла женщина.
Сегодня, 9 октября, в 10:00 на объездной дороге столкнулись два легковых автомобиля. Погибла женщина.
О случившемся сообщают очевидцы в социальных сетях. Столкнулись Lada Granta и ВАЗ-2110. По предварительной информации свидетелей ДТП, один из водителей на большой скорости совершал обгон и допустил столкновение с другой машиной.
В результате столкновения погибла пассажирка из ВАЗ-2110.