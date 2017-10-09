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14:10 (мск), источник: АиФ Челябинск

Мужчину, находившегося в федеральном розыске, задержали в Челябинске

Задержанный громко матерился в магазине.

В Челябинске задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске, сообщают в пресс-службе Росгвардии по Челябинской области.

7 октября в магазине на улице Конструктора Духова один из покупатель нецензурно выражался и вел себя агрессивно. В ближайшем дворе гражданина остановили сотрудники Рогвардии для выяснения причин агрессивного поведения и установления личности. Татуировка в виде змеи на левом плече выдала задержанного, находившегося в федеральном розыске.

«При проверке по базе данных выяснилось, что задержанным является 36-летний местный житель, который в 2016 году был осужден за наркотики, однако от ограничения свободы уклонился», — рассказывают в ведомстве.

Мужчину доставили в полицию для дальнейшего разбирательства.

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