В Волгограде без вести пропал мужчина
В Волгограде без вести пропал 66-летний местный житель — Подхватилов Валерий Анатольевич, сообщили ВДТВ в
В Волгограде без вести пропал 66-летний местный житель — Подхватилов Валерий Анатольевич, сообщили ВДТВ в
28 сентября 2015 года около 17:00 мужчина вышел из своего дома и больше его никто не видел, место его нахождения до настоящего времени не установлено.
Приметы разыскиваемого: на вид 60−65 лет, рост 160−174 см, среднее телосложение, глаза карие, волосы темные с проседью длиной 3−4 мм, размер ноги — 40−41.
В числе особых примет: на левом предплечье татуировка в виде женского лица.
В день исчезновения Подхватилов В. А. был одет в пуховик
Следственные органы просят всех, кто располагает сведениями о месте нахождения Подхватилова В. А. или о последнем месте его пребывания, с просьбой сообщить эту информацию по телефонам: 8−844−73−9−33−55 или «02».