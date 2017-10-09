В Волгограде без вести пропал мужчина

28 сентября 2015 года около 17:00 мужчина вышел из своего дома и больше его никто не видел, место его нахождения до настоящего времени не установлено.

Приметы разыскиваемого: на вид 60−65 лет, рост 160−174 см, среднее телосложение, глаза карие, волосы темные с проседью длиной 3−4 мм, размер ноги — 40−41.

В числе особых примет: на левом предплечье татуировка в виде женского лица.

В день исчезновения Подхватилов В. А. был одет в пуховик темно-синего цвета с белыми полосками по бокам, кофту спортивная с полосками зеленого, красного и белого цветов, футболку белого цвета, рубашку в клетку, кроссовки черного цвета.