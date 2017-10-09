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15:29 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

В Волгограде без вести пропал мужчина

В Волгограде без вести пропал 66-летний местный житель — Подхватилов Валерий Анатольевич, сообщили ВДТВ в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

28 сентября 2015 года около 17:00 мужчина вышел из своего дома и больше его никто не видел, место его нахождения до настоящего времени не установлено.

Приметы разыскиваемого: на вид 60−65 лет, рост 160−174 см, среднее телосложение, глаза карие, волосы темные с проседью длиной 3−4 мм, размер ноги — 40−41.

В числе особых примет: на левом предплечье татуировка в виде женского лица.

В день исчезновения Подхватилов В. А. был одет в пуховик темно-синего цвета с белыми полосками по бокам, кофту спортивная с полосками зеленого, красного и белого цветов, футболку белого цвета, рубашку в клетку, кроссовки черного цвета.

Следственные органы просят всех, кто располагает сведениями о месте нахождения Подхватилова В. А. или о последнем месте его пребывания, с просьбой сообщить эту информацию по телефонам: 8−844−73−9−33−55 или «02».

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